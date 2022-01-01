Fyrirtækjaskrá
Pinterest Laun

Laun hjá Pinterest eru á bilinu $16,080 í heildarjöfnum á ári fyrir Markaðsrekstur í neðri kantinum til $1,154,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Pinterest. Síðast uppfært: 8/26/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Vörustjóri
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Vöruhönnuður
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Notendaupplifunarhönnuður

Sala
Median $204K

Viðskiptastjóri

Tækniforritstjóri
Median $265K
Gagnasérfræðingur
Median $300K
Fjármálasérfræðingur
Median $152K
Verkefnastjóri
Median $156K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $275K
Viðskiptarekstur
Median $213K
Viðskiptasérfræðingur
Median $152K
Gagnafræðistjóri
Median $525K
Markaðsmál
Median $261K
Forritstjóri
Median $174K
Mannauður
Median $160K
Endurskoðandi
$715K

Tækniendurskoðandi

Viðskiptarekstrarstjóri
$176K
Viðskiptaþróun
$157K
Starfsmannastjóri
$211K
Fyrirtækjaþróun
$896K
Þjónustuver
$56.5K
Grafískur hönnuður
$196K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$55.2K
Lögfræði
$117K
Markaðsrekstur
$16.1K
Samstarfsaðilastjóri
$91.6K
Vöruhönnunarstjóri
$249K
Ráðningaraðili
$76.2K
Söluverkfræðingur
$219K
Heildarlaun
$283K
Áhættufjárfestir
$159K
Ávinnslutímaáætlun

50%

ÁR 1

33%

ÁR 2

17%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pinterest eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

  • 17% ávinst á 3rd-ÁR (4.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pinterest eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pinterest eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Pinterest er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the M18 level með árlegar heildarbætur upp á $1,154,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pinterest er $248,750.

