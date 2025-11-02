Personetics Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Israel hjá Personetics er samtals ₪227K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Personetics. Síðast uppfært: 11/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Samtals á ári
₪227K
Stig
Entry
Grunnlaun
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Personetics in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪366,343. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Personetics fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Israel er ₪226,504.

