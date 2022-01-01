Fyrirtækjaskrá
Paytm
Paytm Laun

Laun hjá Paytm eru á bilinu $12,631 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $201,000 fyrir Viðskiptaþróun í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Paytm. Síðast uppfært: 10/24/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Vörustjóri
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Gagnafræðingur
Median $45.8K
Viðskiptasérfræðingur
Median $31.4K
Vöruhönnuður
Median $23.2K
Ráðningaraðili
Median $12.6K
Tækniforritstjóri
Median $38.8K
Viðskiptaþróun
$201K
Gagnafræðistjóri
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Vöruhönnunarstjóri
$30K
Forritstjóri
$42K
Verkefnastjóri
$29K
Sala
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

10%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

25%

ÁR 4

25%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Paytm eru Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 5th-ÁR (25.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Paytm eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Paytm er Viðskiptaþróun at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $201,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Paytm er $40,890.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Paytm

