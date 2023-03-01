Fyrirtækjaskrá
Pason
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Pason Laun

Miðgildi launa hjá Pason er $113,052 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur . Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Pason. Síðast uppfært: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $113K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Pason er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $113,052. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pason er $113,052.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Pason

Tengd fyrirtæki

  • Microsoft
  • Databricks
  • Tesla
  • Netflix
  • Spotify
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pason/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.