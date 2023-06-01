Fyrirtækjaskrá
Parafin
Parafin Laun

Laun hjá Parafin eru á bilinu $123,156 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptarekstur í neðri kantinum til $210,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Parafin. Síðast uppfært: 10/13/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $210K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptarekstur
$123K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Parafin eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Mediánová ročná celková odmena v Parafin je $166,578.

