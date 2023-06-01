Fyrirtækjaskrá
Paradigm Health
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Paradigm Health Laun

Laun hjá Paradigm Health eru á bilinu $160,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $228,850 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Paradigm Health. Síðast uppfært: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $160K
Ráðningaraðili
$206K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Paradigm Health er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $228,850. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Paradigm Health er $206,025.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Paradigm Health

Tengd fyrirtæki

  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Databricks
  • Apple
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði