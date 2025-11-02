Papaya Global Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Poland hjá Papaya Global er samtals PLN 336K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Papaya Global. Síðast uppfært: 11/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Samtals á ári
PLN 336K
Stig
L3
Grunnlaun
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Papaya Global in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 381,072. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Papaya Global fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Poland er PLN 336,240.

