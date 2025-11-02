Pandora Sala Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Sala heildarlauna in Canada hjá Pandora er á bilinu CA$57.6K til CA$81.8K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Pandora. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pandora eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Pandora in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$81,829. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pandora fyrir Sala hlutverkið in Canada er CA$57,636.

