Pandora Áætlunarstjóri Laun

Meðaltal Áætlunarstjóri heildarlauna in United States hjá Pandora er á bilinu $133K til $193K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Pandora. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$151K - $175K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$133K$151K$175K$193K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pandora eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Áætlunarstjóri hjá Pandora in United States er árleg heildarlaun upp á $192,780. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pandora fyrir Áætlunarstjóri hlutverkið in United States er $132,840.

