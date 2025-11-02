Fyrirtækjaskrá
Pandora
Pandora Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in United States hjá Pandora er samtals $310K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Pandora. Síðast uppfært: 11/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
Samtals á ári
$310K
Stig
Staff
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$80K
Bónus
$30K
Ár hjá fyrirtæki
6 Ár
Ár reynsla
11 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pandora eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Pandora in United States er árleg heildarlaun upp á $405,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pandora fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in United States er $265,000.

