Pandora Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Panama hjá Pandora er á bilinu PAB 39.5K til PAB 55.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Pandora. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Venjulegt bil
Mögulegt bil
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pandora eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Pandora in Panama er árleg heildarlaun upp á PAB 55,252. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pandora fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Panama er PAB 39,534.

