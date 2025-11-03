Panasonic Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) kjör hjá Panasonic eru samtals $170K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka er samtals $180K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Panasonic. Síðast uppfært: 11/3/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***