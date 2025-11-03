Palo Alto Networks Heildarlaun Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Heildarlaun heildarlauna in Netherlands hjá Palo Alto Networks er á bilinu €83.2K til €116K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Palo Alto Networks. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal heildarlauna

€90.2K - €109K
Netherlands
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€83.2K€90.2K€109K€116K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Palo Alto Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Heildarlaun hjá Palo Alto Networks in Netherlands er árleg heildarlaun upp á €116,223. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Palo Alto Networks fyrir Heildarlaun hlutverkið in Netherlands er €83,160.

