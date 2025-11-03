Palo Alto Networks Tækniforritstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Tækniforritstjóri launapakka in United States hjá Palo Alto Networks er samtals $180K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Palo Alto Networks.

Miðgildi launa
company icon
Palo Alto Networks
Technical Program Manager
Santa Clara, CA
Samtals á ári
$180K
Stig
8
Grunnlaun
$125K
Stock (/yr)
$40K
Bónus
$15K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Palo Alto Networks?
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Palo Alto Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tækniforritstjóri hjá Palo Alto Networks in United States er árleg heildarlaun upp á $340,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Palo Alto Networks fyrir Tækniforritstjóri hlutverkið in United States er $222,000.

Önnur úrræði