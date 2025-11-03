Fyrirtækjaskrá
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Rafverkfræðingur Laun

Meðaltal Rafverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Palo Alto Networks er á bilinu $293K til $409K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Palo Alto Networks. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$318K - $385K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$293K$318K$385K$409K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Palo Alto Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Rafverkfræðingur hjá Palo Alto Networks in United States er árleg heildarlaun upp á $409,480. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Palo Alto Networks fyrir Rafverkfræðingur hlutverkið in United States er $292,990.

