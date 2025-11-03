Palo Alto Networks Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá Palo Alto Networks eru á bilinu $173K á year fyrir Staff Data Scientist til $528K á year fyrir Senior Principal Data Scientist. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $500K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Palo Alto Networks. Síðast uppfært: 11/3/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Palo Alto Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
