Fyrirtækjaskrá
Pagaya
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðistjóri

  • Öll Gagnafræðistjóri laun

Pagaya Gagnafræðistjóri Laun

Meðaltal Gagnafræðistjóri heildarlauna in Israel hjá Pagaya er á bilinu ₪912K til ₪1.27M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Pagaya. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$294K - $356K
Israel
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$271K$294K$356K$378K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Gagnafræðistjóri innsendingarnars hjá Pagaya til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Pagaya?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðistjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðistjóri hjá Pagaya in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪1,274,810. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pagaya fyrir Gagnafræðistjóri hlutverkið in Israel er ₪912,148.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Pagaya

Tengd fyrirtæki

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.