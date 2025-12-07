Fyrirtækjaskrá
Paddle
Paddle Markaðsrekstur Laun

Meðaltal Markaðsrekstur heildarlauna in Sweden hjá Paddle er á bilinu SEK 438K til SEK 625K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Paddle. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$52.7K - $61.7K
Sweden
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðsrekstur hjá Paddle in Sweden er árleg heildarlaun upp á SEK 624,768. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Paddle fyrir Markaðsrekstur hlutverkið in Sweden er SEK 437,872.

Önnur úrræði

