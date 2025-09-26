Outbrain Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Outbrain
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Israel hjá Outbrain er samtals ₪458K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Outbrain. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Samtals á ári
₪458K
Stig
Senior
Grunnlaun
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Outbrain in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪515,114. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Outbrain fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Israel er ₪458,120.

