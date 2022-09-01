Fyrirtækjaskrá
Otter.ai Laun

Laun hjá Otter.ai eru á bilinu $183,600 í heildarjöfnum á ári fyrir Grafískur hönnuður í neðri kantinum til $200,500 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Otter.ai. Síðast uppfært: 9/10/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $201K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Grafískur hönnuður
$184K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Otter.ai eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Otter.ai er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $200,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Otter.ai er $192,050.

Önnur úrræði