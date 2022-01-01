Fyrirtækjaskrá
OneTrust
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

OneTrust Laun

Laun hjá OneTrust eru á bilinu $11,914 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningarfulltrúi í neðri kantinum til $323,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá OneTrust. Síðast uppfært: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $190K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $323K
Vöruhönnuður
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Endurskoðandi
$69.7K
Fyrirtækjaþróun
$232K
Þjónustuver
$117K
Viðskiptavinaárangur
$62.5K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$72.9K
Stjórnunarráðgjafi
$63.2K
Markaðssetning
$224K
Markaðsrekstur
$90.5K
Verkefnisstjóri
Median $135K
Ráðningarfulltrúi
$11.9K
Sala
$159K
Söluverkfræðingur
$121K
Tækniviðskiptavinastjóri
$97.5K
Tækniforritstjóri
$112K
Áhættufjárfestir
$62.3K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá OneTrust eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá OneTrust er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $323,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá OneTrust er $106,218.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá OneTrust

Tengd fyrirtæki

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.