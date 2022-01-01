Fyrirtækjaskrá
Notion
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Notion Laun

Laun hjá Notion eru á bilinu $53,499 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $531,500 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Notion. Síðast uppfært: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $186K
Vöruhönnuður
Median $440K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vörustjóri
Median $395K
Endurskoðandi
$90.5K
Viðskiptarekstrarstjóri
$226K
Viðskiptasérfræðingur
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Mannauður
$70K
Markaðsmál
$175K
Forritstjóri
$187K
Ráðningaraðili
$209K
Sala
$53.5K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$128K
Heildarlaun
$186K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$170K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Notion eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window.

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Notion er Hugbúnaðarverkfræðingur at the L4 level með árlegar heildarbætur upp á $531,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Notion er $196,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Notion

Tengd fyrirtæki

  • Machine Zone
  • Chime
  • MOSAIC Technologies Group
  • Cruise
  • Stripe
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði