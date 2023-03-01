Fyrirtækjaskrá
Notable Health
Notable Health Laun

Laun hjá Notable Health eru á bilinu $109,450 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $280,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Notable Health. Síðast uppfært: 10/23/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $150K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $280K
Gagnasérfræðingur
$109K

Markaðsmál
$171K
Vörustjóri
$151K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Notable Health er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $280,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Notable Health er $150,750.

