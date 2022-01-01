Fyrirtækjaskrá
NortonLifeLock
NortonLifeLock Laun

Laun hjá NortonLifeLock eru á bilinu $21,883 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $273,360 fyrir Forritstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá NortonLifeLock. Síðast uppfært: 10/23/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $200K
Viðskiptasérfræðingur
$157K

Viðskiptaþróun
$159K
Þjónustuver
$194K
Gagnafræðistjóri
$233K
Gagnafræðingur
$71.8K
Fjármálasérfræðingur
$141K
Markaðsmál
$189K
Markaðsrekstur
$85.4K
Vöruhönnuður
Median $109K
Forritstjóri
$273K
Verkefnastjóri
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$152K
Lausnaarkitekt
$239K
Tækniforritstjóri
$209K
Ávinnslutímaáætlun

30%

ÁR 1

30%

ÁR 2

40%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá NortonLifeLock eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 30% ávinst á 1st-ÁR (30.00% árlega)

  • 30% ávinst á 2nd-ÁR (30.00% árlega)

  • 40% ávinst á 3rd-ÁR (40.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá NortonLifeLock er Forritstjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $273,360. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá NortonLifeLock er $154,087.

