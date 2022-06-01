Fyrirtækjaskrá
Nortal
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Nortal Laun

Laun hjá Nortal eru á bilinu $38,904 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $121,605 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Nortal. Síðast uppfært: 9/9/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $78K
Gagnafræðingur
$77.3K
Mannauður
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Verkefnastjóri
$41.3K
Ráðningaraðili
$38.9K
Lausnaarkitekt
$81.9K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Nortal er Mannauður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $121,605. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Nortal er $77,644.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Nortal

Tengd fyrirtæki

  • TrustArc
  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði