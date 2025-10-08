Fyrirtækjaskrá
Noon Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Dubai Area

Miðgildi Bakendahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Dubai Area hjá Noon er samtals AED 276K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Noon. Síðast uppfært: 10/8/2025

Miðgildi launa
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Samtals á ári
AED 276K
Stig
SDE 2
Grunnlaun
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bónus
AED 0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Noon?

AED 588K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögn

Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Noon in Greater Dubai Area er árleg heildarlaun upp á AED 408,034. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Noon fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Dubai Area er AED 300,073.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Noon

