Noon
Noon Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Cairo

Miðgildi Bakendahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Cairo hjá Noon er samtals EGP 1.25M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Noon. Síðast uppfært: 10/8/2025

Miðgildi launa
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Samtals á ári
EGP 1.25M
Stig
L1
Grunnlaun
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bónus
EGP 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Noon?

EGP 7.92M

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Noon in Greater Cairo er árleg heildarlaun upp á EGP 1,251,828. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Noon fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Cairo er EGP 1,246,946.

