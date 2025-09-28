Nielsen Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá Nielsen eru á bilinu $173K á year fyrir Senior Product Manager til $189K á year fyrir Director. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $174K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Nielsen. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
