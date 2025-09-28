Nielsen Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá Nielsen eru á bilinu $111K á year fyrir Data Scientist til $122K á year fyrir Senior Data Scientist. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $115K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Nielsen. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
