Niche Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Niche er samtals $125K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Niche. Síðast uppfært: 9/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Niche
Senior Software Engineer
Pittsburgh, PA
Samtals á ári
$125K
Stig
L4
Grunnlaun
$125K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Niche?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Niche şirketindeki in United States Hugbúnaðarverkfræðingur pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $190,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Niche şirketinde Hugbúnaðarverkfræðingur rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,000 tutarındadır.

