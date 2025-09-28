NICE Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá NICE eru á bilinu $92.3K á year fyrir Software Engineer til $218K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $128K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka NICE. Síðast uppfært: 9/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
