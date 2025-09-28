Fyrirtækjaskrá
NICE
  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

NICE Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in Israel hjá NICE eru samtals ₪119K á year fyrir Product Manager. Miðgildi yearlegrar launapakka in Israel er samtals ₪112K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka NICE. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Hvað eru starfsþrep hjá NICE?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá NICE in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪130,243. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá NICE fyrir Vörustjóri hlutverkið in Israel er ₪115,856.

