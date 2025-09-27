Fyrirtækjaskrá
nference
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

nference Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in India hjá nference er samtals ₹4.06M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka nference. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹4.06M
Stig
Senior
Grunnlaun
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá nference?

₹13.95M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₹2,615þ+ (stundum ₹2,6150þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Gagnafræðingur pozīcijai nference in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,427,304. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots nference Gagnafræðingur pozīcijai in India, ir ₹4,064,259.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá nference

Tengd fyrirtæki

  • EdCast
  • Socialbakers
  • Blue Canyon Technologies
  • Arcesium
  • Zoho
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði