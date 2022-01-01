Fyrirtækjaskrá
NEXT Trucking
NEXT Trucking Laun

Laun hjá NEXT Trucking eru á bilinu $100,500 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptasérfræðingur í neðri kantinum til $180,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá NEXT Trucking. Síðast uppfært: 9/9/2025

$160K

Vörustjóri
Median $180K
Viðskiptasérfræðingur
$101K
Vöruhönnuður
$162K

Hugbúnaðarverkfræðingur
$164K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá NEXT Trucking er Vörustjóri með árlegar heildarbætur upp á $180,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá NEXT Trucking er $162,938.

