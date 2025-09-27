Next Matter Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Next Matter
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Ireland hjá Next Matter er samtals €122K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Next Matter. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Samtals á ári
€122K
Stig
hidden
Grunnlaun
€122K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Next Matter?

€142K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Next Matter in Ireland er árleg heildarlaun upp á €148,617. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Next Matter fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Ireland er €121,538.

