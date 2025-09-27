Fyrirtækjaskrá
Next Insurance
Next Insurance Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Israel hjá Next Insurance er samtals ₪366K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Next Insurance. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Samtals á ári
₪366K
Stig
lc 2
Grunnlaun
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Next Insurance?

₪562K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₪105þ+ (stundum ₪1050þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Next Insurance eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Next Insurance in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪425,547. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Next Insurance fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Israel er ₪369,637.

