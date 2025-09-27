Next Insurance Mannauður Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Mannauður heildarlauna in Israel hjá Next Insurance er á bilinu ₪290K til ₪423K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Next Insurance. Síðast uppfært: 9/27/2025

Meðaltal heildarlauna

₪333K - ₪380K
Israel
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₪290K₪333K₪380K₪423K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Next Insurance eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Mannauður at Next Insurance in Israel sits at a yearly total compensation of ₪422,799. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Mannauður role in Israel is ₪290,226.

