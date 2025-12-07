Fyrirtækjaskrá
NeoXam
NeoXam Söluverkfræðingur Laun

Meðaltal Söluverkfræðingur heildarlauna hjá NeoXam er á bilinu SGD 51.5K til SGD 73.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka NeoXam. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$45.3K - $53.6K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Söluverkfræðingur hjá NeoXam er árleg heildarlaun upp á SGD 73,121. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá NeoXam fyrir Söluverkfræðingur hlutverkið er SGD 51,503.

