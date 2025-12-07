Fyrirtækjaskrá
Neo4j
Neo4j Ráðningarfulltrúi Laun

Meðaltal Ráðningarfulltrúi heildarlauna in Sweden hjá Neo4j er á bilinu SEK 626K til SEK 888K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Neo4j. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$74.6K - $88.4K
Sweden
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Neo4j?

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Neo4j in Sweden er árleg heildarlaun upp á SEK 888,081. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Neo4j fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in Sweden er SEK 625,518.

