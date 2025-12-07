Fyrirtækjaskrá
Neo4j
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)

  • Öll Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) laun

Neo4j Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Meðaltal Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) heildarlauna hjá Neo4j er á bilinu £60K til £85.6K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Neo4j. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$92.4K - $108K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$80.6K$92.4K$108K$115K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) innsendingarnars hjá Neo4j til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Neo4j?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá Neo4j er árleg heildarlaun upp á £85,604. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Neo4j fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið er £59,996.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Neo4j

Tengd fyrirtæki

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.