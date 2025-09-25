NCR Verkefnastjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Verkefnastjóri launapakka in Israel hjá NCR er samtals ₪396K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka NCR. Síðast uppfært: 9/25/2025

Miðgildi launa
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Samtals á ári
₪396K
Stig
11
Grunnlaun
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪20.5K
Ár hjá fyrirtæki
10 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnastjóri hjá NCR in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪430,911. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá NCR fyrir Verkefnastjóri hlutverkið in Israel er ₪383,528.

