NCR Vöruhönnuður Laun

Vöruhönnuður kjör in United States hjá NCR eru á bilinu $93.5K á year fyrir Grade 9 til $140K á year fyrir Grade 11. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $133K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka NCR. Síðast uppfært: 9/25/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
