National University of Singapore Rannsóknavísindamaður Laun

National University of Singapore
Miðgildi Rannsóknavísindamaður launapakka in Singapore hjá National University of Singapore er samtals SGD 96.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka National University of Singapore. Síðast uppfært: 11/12/2025

Miðgildi launa
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Samtals á ári
SGD 96.1K
Stig
L5
Grunnlaun
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónus
SGD 0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá National University of Singapore?
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Rannsóknavísindamaður hjá National University of Singapore in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 128,249. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá National University of Singapore fyrir Rannsóknavísindamaður hlutverkið in Singapore er SGD 96,073.

