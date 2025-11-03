Fyrirtækjaskrá
mPokket
mPokket Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá mPokket er samtals ₹2.6M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka mPokket. Síðast uppfært: 11/3/2025

Miðgildi launa
company icon
mPokket
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹2.6M
Stig
hidden
Grunnlaun
₹2.6M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá mPokket?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá mPokket in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,618,018. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá mPokket fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹2,601,692.

