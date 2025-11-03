Mphasis Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Mphasis eru á bilinu ₹394K á year fyrir L1 til ₹2.11M á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.46M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mphasis. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
(Byrjendaþrep)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Nýjustu launaupplýsingar
Hvað eru starfsþrep hjá Mphasis?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Mphasis in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,457,982. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mphasis fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹1,399,002.

Önnur úrræði