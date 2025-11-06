Mozilla Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Canada

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá Mozilla eru á bilinu CA$157K á year fyrir P2 til CA$304K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$179K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mozilla. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
