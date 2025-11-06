Mozilla Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Berlin Metropolitan Region

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Berlin Metropolitan Region hjá Mozilla eru á bilinu €120K á year fyrir P3 til €134K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Berlin Metropolitan Region er samtals €128K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mozilla. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil