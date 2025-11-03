Moxa Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Taiwan hjá Moxa er samtals NT$1.29M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Moxa. Síðast uppfært: 11/3/2025

Miðgildi launa
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Samtals á ári
NT$1.29M
Stig
hidden
Grunnlaun
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bónus
NT$374K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Moxa?
Netkerfisverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Moxa in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$2,040,886. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Moxa fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$1,159,915.

Önnur úrræði