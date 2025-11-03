Moveworks Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Moveworks
Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in United States hjá Moveworks er á bilinu $519K til $711K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Moveworks. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$562K - $667K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$519K$562K$667K$711K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Moveworks in United States er árleg heildarlaun upp á $710,585. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Moveworks fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $519,036.

Önnur úrræði