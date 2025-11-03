Fyrirtækjaskrá
Moveworks Ráðningarfulltrúi Laun

Meðaltal Ráðningarfulltrúi heildarlauna in India hjá Moveworks er á bilinu ₹1.74M til ₹2.44M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Moveworks. Síðast uppfært: 11/3/2025

Meðaltal heildarlauna

₹1.89M - ₹2.19M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Moveworks in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,441,168. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Moveworks fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in India er ₹1,743,691.

